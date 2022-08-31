Колишній клуб Яремчука посилиться німецьким хавбеком.
ЮЛІАН ДРАКСЛЕР, GETTY IMAGES
31 серпня 2022, 19:30
Португальська Бенфіка орендує Юліана Дракслера у ПСЖ, повідомляє Фабриціо Романо.
За словами джерела, клуби досягли принципової домовленості про трансфер німця.
Офіційне оголошення відбудеться найближчим часом. Гравець уже проходить медогляд у Португалії та погоджує останні деталі контракту.
Минулого сезону Дракслер зіграв 24 матчі у всіх, турніру, забив 2 голи.
Додамо, що сьогодні ПСЖ відпустило Паредеса до Ювентуса.