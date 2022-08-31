Португальська Бенфіка орендує Юліана Дракслера у ПСЖ, повідомляє Фабриціо Романо.

За словами джерела, клуби досягли принципової домовленості про трансфер німця.

Офіційне оголошення відбудеться найближчим часом. Гравець уже проходить медогляд у Португалії та погоджує останні деталі контракту.

Минулого сезону Дракслер зіграв 24 матчі у всіх, турніру, забив 2 голи.

Додамо, що сьогодні ПСЖ відпустило Паредеса до Ювентуса.