Португалия

Фахівець вперше працюватиме зі збірною.

Після закінчення поточного сезону нинішній головний тренер Роми Жозе Моуріньо очолить збірну Португалії, стверджує The Telegraph.

За інформацією джерела, португалець дав згоду очолити збірну рідної країни після відставки Фернанду Сантуша.

Угода між сторонами буде розрахована літа 2024 року. Нагадаємо, що контракт Моурінью з Ромою діє до 2024 року, а це означає, що фахівець має намір поєднувати роботу в клубі й в збірній.

До речі, легенда збірної Португалії Маніше впевнений, що Жозе Моуріньо — ідеальний кандидат на посаду головного тренера національної команди.