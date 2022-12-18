Франция

Керівник паризького гранду прокоментував майбутнє зірки світового футболу.

На фоні нових чуток очільник ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував майбутнє Лео Мессі у своєму клубі.

"Рішення щодо контракту Лео Мессі не буде прийнято до нового року. Ми дуже щасливі, і Лео теж дуже щасливий з нами. Ми знайдемо найкраще рішення разом з Мессі, ми дуже щасливі, і це фантастично" — передає слова президента парижан у своєму Твіттері Фабріціо Романо.

Відзначимо, раніше Аль-Хелаїфі вже заявляв, що Лео щасливий у ПСЖ. Нещодавно ж з'явилася інформація. що клуб зі столиці Франції запропонує Мессі контракт після пропозиції від Інтер Маямі.

У нинішньому сезоні семиразовий володар Золотого м'яча провів у складі клубу 19 матчів, забив 12 м'ячів і віддав 10 асистів.

У неділю, 18 грудня, Мессі прийме участь у фінальній грі чемпіонату світу-2022 між Аргентиною та Францією. Початок — о 17:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція вирішального двобою.