ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер аргентинської збірної — про Мессі.

Воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес висловився перед фіналом ЧС-2022 проти Франції.

"На Кубку Америки лідером називали Бразилію, сьогодні – Францію. Нам це подобається, ми не вважаємо, що когось перевершуємо. У нас є найкращий гравець світу.

Вважаю, Мессі в повному порядку, і це нам дуже допомагає. Нинішня його версія навіть краща за ту, що була на Кубку Америки.

Якщо ми добре зіграємо в обороні, то в атаці ми матимемо багато шансів", – сказав аргентинський голкіпер в коментарі El Gráfico.

Нагадаємо, що матч Аргентина — Франція відбудеться 18 грудня, о 17:00.

На нашому сайті буде доступна пряма онлайн-трансляція вирішального двобою Мундіалю.