Ще один неоднозначний коментар від президента Аргентини.
Альберто Фернандес, Getty Images
19 грудня 2022, 16:30
Президент Аргентини Альберто Фернандес подякував президенту країни-терориста володимира путіна за привітання з перемогою національної команди на чемпіонаті світу в Катарі.
"Дякую за це привітання президенту путіну. Нехай радість, яка об‘єднує Аргентину з такою кількістю народів світу, послужить прикладом: нашим суспільствам потрібні єдність і мир", — написав Фернандес у своєму твіттері.
Також Фернандес зробив репост запису, який підтверджує телефонну розмову між двома політиками.
Раніше ФІФА та УЄФА попередили УАФ про можливе виключення з міжнародних організацій.