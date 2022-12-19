ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ще один неоднозначний коментар від президента Аргентини.

Президент Аргентини Альберто Фернандес подякував президенту країни-терориста володимира путіна за привітання з перемогою національної команди на чемпіонаті світу в Катарі.

"Дякую за це привітання президенту путіну. Нехай радість, яка об‘єднує Аргентину з такою кількістю народів світу, послужить прикладом: нашим суспільствам потрібні єдність і мир", — написав Фернандес у своєму твіттері.

Також Фернандес зробив репост запису, який підтверджує телефонну розмову між двома політиками.

Раніше ФІФА та УЄФА попередили УАФ про можливе виключення з міжнародних організацій.