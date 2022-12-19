ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболісти збірної Аргентини провели на катарських полях 792 хвилини та 9 секунд.

Учора, 18 грудня, відбувся фінал чемпіонату світу у Катарі, в якому збірна Аргентини обіграла Францію у серії післяматчевих пенальті.

За інформацією Opta Analyst, збірна Аргентини встановила новий рекорд з кількості зіграних хвилин на одному чемпіонаті світу. За підсумками семи матчів на турнірі, аргентинці провели на катарських полях 792 хвилини та 9 секунд.

Попередній рекорд належав збірній Хорватії, яка у 2018 році провела на полі 778 хвилин та 42 секунди.

Зазначимо, що матчі команди Ліонеля Скалоні двічі переходили у додатковий час. Спочатку у чвертьфіналі у матчі проти Нідерландів, а потім у фіналі з Францією.

Раніше повідомлялося, що ЧС-2022 встановив новий рекорд за кількістю серій пенальті.