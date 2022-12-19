Футболісти збірної Аргентини провели на катарських полях 792 хвилини та 9 секунд.
Getty Images
19 грудня 2022, 16:59
Учора, 18 грудня, відбувся фінал чемпіонату світу у Катарі, в якому збірна Аргентини обіграла Францію у серії післяматчевих пенальті.
За інформацією Opta Analyst, збірна Аргентини встановила новий рекорд з кількості зіграних хвилин на одному чемпіонаті світу. За підсумками семи матчів на турнірі, аргентинці провели на катарських полях 792 хвилини та 9 секунд.
Попередній рекорд належав збірній Хорватії, яка у 2018 році провела на полі 778 хвилин та 42 секунди.
Зазначимо, що матчі команди Ліонеля Скалоні двічі переходили у додатковий час. Спочатку у чвертьфіналі у матчі проти Нідерландів, а потім у фіналі з Францією.
Раніше повідомлялося, що ЧС-2022 встановив новий рекорд за кількістю серій пенальті.