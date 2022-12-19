ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментар новоспеченого чемпіона світу.

Півзахисник збірної Аргентини Леандро Передес прокоментував перемогу над французами в фіналі чемпіонату світу.



"Немає слів, щоб описати це. Навіть у найкращих снах ми не могли уявити перемогу на чемпіонаті світу. Маємо насолоджуватися цим.

Я думав про свою сім'ю, про весь той шлях, який ми подолали, про свою жінку, батьків, тих, хто вболіває за нас на небесах, дітях, які були з нами протягом усього циклу, але не змогли бути з нами сьогодні. Це все для них.

Мій батько сказав мені: "Тепер ти знаєш, скільки важить кубок світу". Це неймовірно", — сказав Передес.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина — Франція.