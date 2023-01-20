Португалия

26-річний португалець є вихованцем "орлів".

Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з вінгером Вулвергемптона Гонсалу Гедешем.

Орендна угода з 26-річним португальцем, який є вихованцем "орлів", розрахована до кінця нинішнього сезону.

Гедеш виступав за "вовків" з літа 2022 року — він перебрався до клубу АПЛ із Валенсії за 32,6 мільйонів євро.

Цього сезону Гедеш провів 18 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.