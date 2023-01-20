26-річний португалець є вихованцем "орлів".
Гонсалу Гедеш, ФК Бенфіка
20 січня 2023, 10:37
Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з вінгером Вулвергемптона Гонсалу Гедешем.
Орендна угода з 26-річним португальцем, який є вихованцем "орлів", розрахована до кінця нинішнього сезону.
Гедеш виступав за "вовків" з літа 2022 року — він перебрався до клубу АПЛ із Валенсії за 32,6 мільйонів євро.
Цього сезону Гедеш провів 18 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.