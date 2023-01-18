Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Англії, що відбувся 17 січня 2023 року, 21:45.

Ліверпуль у матчі-переграванні 1/32 фіналу Кубка Англії в гостях мінімально обіграв Вулвергемптон з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол для команди Юргена Клоппа був забитий на 13 хвилині поєдинку, а його автором став Харві Елліотт.

На наступній стадії турніру Ліверпуль зіграє проти Брайтона, який очолює колишній наставник Шахтаря Роберто де Дзербі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вулвергемптон — Ліверпуль в 1/32 фіналу Кубку Англії:

Вулвергемптон — Ліверпуль 0:1 (перший матч — 2:2)

Гол: Елліотт, 13.

Вулвергемптон: Са- Кастро (Поденсе 64), Гомеш, Коллінз, Лембікіса (Семеду 46) — Невеш, Годж (Нунеш 46) — Аїт-Нурі, Моутінью (Кунья 65), Траоре — Хіменес (Коста 84).

Ліверпуль: Келлехер — Цимікас, Гомес, Конате, Мілнер (Філліпс 66) — Байчетич (Фабінью 75), Алькантара (Доук 75), Кейта — Карвалью (Джонс 66), Елліотт, Гакпо (Салах 66).