Португалия

Фахівець розглядає можливість залишити португальський клуб.

Головний тренер Порту Сержіу Консейсау хоче залишити португальську команду, інформує Record.

Причина ймовірного рішення - у 48-річного тренера виникли серйозні розбіжності з босами клубу. Джерело стверджує, що президент клубу Пінту да Коштою вважає, що команда має демонструвати біль переконливі результати. Керівництво незадоволено роботою Сержіу.

Консейсау працює в Порту з 2017 року. В його активі одна перемога в чемпіонату Португалії.

В поточному сезоні Порту вилетів з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу від Інтера.