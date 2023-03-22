Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Проте після футболіст зіграв у чемпіонаті України.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України на прес-конференції перед матчем проти збірної Англії поспілкувався із пресою. Повне інтерв'ю фахівця вже вийшло на Football.ua.

Зокрема Ротань розповів про ситуацію із Юхимом Коноплею. Нагадаємо, що футболіст спочатку був у списку збірної, але не зміг приїхати до команди через травму. Проте у чемпіонаті України за Шахтар він зіграв, вийшовши на заміну у грі із Рухом.

"Юхим Конопля? Ситуація наступна. Після матчу Юхим подзвонив, сказав, що в нього є проблема. Що не може працювати на 100%. Я дав йому час на спілкування з лікарями... Щоб вирішив, чи буде він готовий до матчу збірної.

Сказав, що прийму будь-яке його рішення. Він передзвонив і сказав, що хоче використати цю паузу та краще відновитися до матчів Шахтаря. Тому ми викликали Мірошниченка", — розповів тренер.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.