Іспанія

Іспанець має попит на трансферному ринку.

Захисник Барселону Жорді Альба після завершення цього сезону залишить команду та обери новий клуб для продовження кар'єри.

Як повідомляє видання Marca, іспанський футболіст привернув увагу двох клубів — італійського Інтера та португальської Бенфіки.

Стверджується, що обидва претенденти вже встановили перші контакти з агентами Жорді Альби.

Альба виступає за Барселону із 2012 року. На його рахунку 458 поєдинків, у яких він забив 27 голів та віддав 99 асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі написав послання Альбі після новини про відхід іспанця від каталонців.