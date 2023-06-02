Захисник Барселону Жорді Альба після завершення цього сезону залишить команду та обери новий клуб для продовження кар'єри.

Як повідомляє видання Marca, іспанський футболіст привернув увагу двох клубів — італійського Інтера та португальської Бенфіки.

Стверджується, що обидва претенденти вже встановили перші контакти з агентами Жорді Альби.

Альба виступає за Барселону із 2012 року. На його рахунку 458 поєдинків, у яких він забив 27 голів та віддав 99 асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі написав послання Альбі після новини про відхід іспанця від каталонців.