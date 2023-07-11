Португалия

Угода з футболістом розрахована до літа 2028 року.

Півзахисник празької Славії Давід Юрасек підписав контракт із Бенфікою. Про це повідомляє прес-служба "орлів".

Угода з 22-річним чехом розрахована до літа 2028 року.

Минулого сезону Юрасек провів 45 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав 13 гольових передач.

Також цього року Давід дебютував у складі збірної Чехії. Це сталося у матчі відбору Євро-2024 проти Польщі (3:1), у якому він відзначився асистом.