Нидерланды. Новость

Ганський форвард продовжить кар'єру в АПЛ.

Нападник Аякса Мохаммед Кудус після матчу з Лудогорцем у кваліфікації Ліги Європи, в якому він оформив хет-трик, заявив про те, що незабаром має змінити клуб.

"Думаю, це мій останній матч за Аякс. Але подивимося, що відбудеться найближчими днями. Переговори продовжуються. Чекаємо, як все вирішиться", — наводить слова Кудуса AD.

Також журналісти запитали його про інтерес із боку Вест Гема, на що футболіст відповів "гарний клуб".

Раніше була інформація, що Вест Гем та Аякс домовилися про трансфер 23-річного ганця, який обійдеться "молотобійцям" у 42 мільйони євро плюс бонуси. Контракт буде розрахований на п'ять років.

Минулого сезону Кудус провів три матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.