Португалія

Український голкіпер оцінив свій перехід до складу "орлів".

Воротар збірної України Анатолій Трубін прокоментував свій перехід до Бенфіки, за яку він поки що не дебютував.

"Я вважаю це хорошим кроком вперед. Вихід з зони комфорту, тому що все нове. Перші дні та тиждень були дуже важкими, тому що все нове, інакше. Потрібно було адаптуватися.

Мене добре прийняли у колективі. У клубі усі допомагали. Якщо була потрібна допомога — підказували. Велика подяка їм. Тому я з кожним днем відчуваю себе більш впевнено.

Залишилось найголовніше — почати грати. Але для цього потрібно працювати. Дуже вірю, що це відбудеться найближчим часом. Звісно, що хочеться грати за збірну та клуб. Для футболіста це найкраще, що може бути. Працюємо задля цього", - сказав Трубін в інтерв'ю YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, Трубін перебрався до складу "орлів" цього літа з донецького Шахтаря. Сума трансферу склала близько 10 мільйонів євро – українець підписав контракт до літа 2028 року.

Раніше Трубін поділився своїми думками щодо майбутнього матчу збірної України проти Англії, який пройде 9 вересня.