Португалія

Українець не грав в офіційних матчах понад два місяці.

Воротар португальської Бенфіки Анатолій Трубін може дебютувати у складі "орлів" у матчі п'ятого туру чемпіонату Португалії проти Візели. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, 22-річний українець має хороші шанси дебютувати у складі португальської команди у найближчій грі, оскільки головний тренер "орлів" Рогер Шмідт вважає, що настав час дати колишньому гравцю Шахтарю ігровий час.

Додамо, що цього сезону Трубін ще не грав — він був на лаві запасних у перших турах УПЛ, один з яких пропустив через дискваліфікацію.

До цього ворота Бенфіки захищав Самуел Суареш, а інший воротар Одіссеас Влаходімос покинув клуб через суперечки з головним тренером "орлів".

Матч Візела – Бенфіка відбудеться завтра, 16 вересня, о 22:30 за київським часом.