Португалія

Голкіпер згадав перші тижні перебування в Португалії.

Голкіпер національної збірної України та лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін розповів про адаптацію в новій країні після відходу з Шахтаря.

"Перший тиждень був дуже важкий, тому що все нове для мене. Було багато стресу, все незвичайне, нова команда, інша мова, інший тренер, інша тактика.

Все інакше, не так, як було, тому був потрібен час на адаптацію, але зараз я бачу прогрес у своїй грі, психологічному стані, навіть у якихось побутових справах.

У мене з’являються якісь зв’язки — з українцями, які також живуть у Лісабоні. Так би мовити, адаптуюся крок за кроком.

Лісабон дуже круте місто. Мені сподобалося воно, тому що поблизу є океан, сонячне місто, все таке дуже яскраве. Звісно, а там не бачив усе, але те, що бачив мене дуже вразило", — сказав Трубін в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Трубін перебрався до складу "орлів" цього літа з донецького Шахтаря. Сума трансферу склала близько 10 мільйонів євро – українець підписав контракт до літа 2028 року.

Раніше Трубін поділився своїми думками щодо майбутнього матчу збірної України проти Англії, який пройде 9 вересня.