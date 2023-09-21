Португалія

Одноклубник заступився за українця.

Захисник Бенфіки Антоніу Сілва прокоментував поразку від Зальцбурга в матчі Ліги чемпіонів (0:2) та висловився щодо свого вилучення, яке призвело до пенальті у ворота Анатолія Трубіна.

"Трубін — чудовий воротар. Він дуже індивідуальний на полі та поза ним. Можливо, я зробив помилку. Багато хто помилявся.

Без сумніву, футбол — це саме такі моменти. Це було неймовірно швидко. М’яч влучив в поперечку, а потім мені в руку. Це момент для мене, щоб навчитися. Я, звичайно, збираюся пройти через це", — сказав Сілва.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бенфіка — Зальцбург у 1 турі Ліги чемпіонів.