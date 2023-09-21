Україна

Рух готується до матчу з "гірниками".

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов розповів про підготовку команди до матчу проти донецької команди та настрій футболістів після невдачі у матчі з ЛНЗ.

"Ми проаналізували наші помилки й готові до матчу проти Шахтаря. Це лідер українського футболу, який представляє країну у Лізі чемпіонів.

Серйозний суперник, до якого ми готуємось із максимальною концентрацією і ставимо високі цілі перед собою у цій грі.

У "гірників" досить велика лава запасних, тим паче наша гра у суботу, тому у команди буде достатньо часу, аби відновитись", — цитує тренера офіційний сайт львів'ян.

Поєдинок Рух — Шахтар відбудеться на стадіоні "Львів Арена" 23 вересня. Початок — о 19:00.