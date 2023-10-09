Бенфіка може продати чергового гравця за велику суму.
Жоау Невеш, getty images
09 жовтня 2023, 19:31
Бенфіка майже у кожне трансферне вікно стає скарбничкою талантів, які цікавлять провідні клуби Європи.
Як повідомляє портал 90min, скаути Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед були вражені грою півзахисника Жоау Невеша.
Контракт 19-річного португальського футболіста з "орлами" діє до літа 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює його у 20 мільйонів євро.
Стверджується, що на Жоау Невеша також претендують Ювентус, ПСЖ та Боруссія Д.
Зазначимо, що в цьому сезоні він відіграв 11 матчів на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гол Жоау Невеша було визнано найкращим на чемпіонаті Європи серед молодіжних команд.