Португалія

Бенфіка може продати чергового гравця за велику суму.

Бенфіка майже у кожне трансферне вікно стає скарбничкою талантів, які цікавлять провідні клуби Європи.

Як повідомляє портал 90min, скаути Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед були вражені грою півзахисника Жоау Невеша.

Контракт 19-річного португальського футболіста з "орлами" діє до літа 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює його у 20 мільйонів євро.

Стверджується, що на Жоау Невеша також претендують Ювентус, ПСЖ та Боруссія Д.

Зазначимо, що в цьому сезоні він відіграв 11 матчів на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гол Жоау Невеша було визнано найкращим на чемпіонаті Європи серед молодіжних команд.