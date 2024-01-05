Україна

Захисник Ворскли Ібрагім Кане окреслив цілі сезону для полтавської Ворскли.

Ібрахім Кане повернувся до Ворскли у березні минулого року після оренди в китайському Циндао. Попри війну, що триває в Україні, 23-річний малійський легіонер ухвалив однозначне рішення щодо продовження кар’єри в Полтаві.

В інтерв'ю клубній пресслужбі він озвучив головну ціль сезону 2023/24.

"Хочеться максимум користі приносити Ворсклі. Певен, ми спробуємо повторити історичне досягнення в розіграші Кубка України, та й в чемпіонаті потрібно надолужувати згаяне.

Що ж до мене, прагнутиму своїми виступами знову привернути увагу тренерів національної збірної Малі. Україні та всім людям зичу миру і злагоди", — цитує футболіста офіційний сайт полтавців.

Нагадаємо, що у 2009 році Ворскла виграла Кубок України.

Додамо, що в середині минулого року Кане продовжив контракт з Ворсклою до літа 2027 року.