Португалія

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін розповів, як на нього впливають умови в чемпіонаті Португалії.

Анатолій Трубін влітку минулого року змінив український чемпіонат на португальський. Взимку УПЛ йде на двомісячну перерву, на відмінну від Ліги Португалії. Голкіпер збірної України прокоментував новий для себе досвід.

"Чемпіонат без зимової перерви — це новий досвід.

Рік без зупинки з зимових зборів та майже без літньої паузи.

Чи відчуваю я виснаження? — Ні. Чи є в мене мотивація? — Звісно! Чи потрібен мені довший відпочинок? — Це гарний урок для мене як фокусуватись на якості, а не на тривалості", — написав Трубін на своїй сторінці в Instagram.

Раніше стала відома клаусула Трубіна.