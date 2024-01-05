Італія

Півзахисник "нерадзуррі" Генріх Мхітарян розповів, коли збирається покинути міланський клуб.

Наприкінці минулого року 34-річний Генріх Мхітарян продовжив контракт з клубом. Новий контракт вірменина розраховано до липня 2026 року. Але, схоже, футболіст хоче залишитись в складі лідера чемпіонату Італії ще на деякий термін.

"Інтер — мій дім, і я радий бути тут. Говорячи про це, я маю на увазі багато — не лише товаришів по команді, а й уболівальників, працівників клубу.

Я виступатиму за команду доти, доки мені не виповниться 37 років, і зроблю все для того, щоб тримати себе у формі.

Я грав у великих європейських клубах і можу сказати, що Інтер перебуває на тому ж рівні, що й еліта футболу", — цитує слова Мхітаряна La Gazzetta dello Sport.

У поточному сезоні Мхітарян зіграв за Інтер у 24 матчах у всіх турнірах, на його рахунку 2 голи та 5 результативних передач.