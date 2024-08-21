Португалія

Українець пишається тим, що захищає кольори Бенфіки.

Воротар Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін розповів про те, які емоції відчуває, одягаючи футболку лісабонського клубу.

"Для мене… Бенфіка — це те, що у вас усередині тіла та душі, бо, коли ви одягаєте цю футболку, ви розумієте, що за вами стоять, я не знаю, мільйони людей, які люблять цей клуб, і ви маєте викластися не на 100%, а на 1000%, щоб перемогти, щоб зробити людей щасливими. І, звичайно, є величезний тиск, але це приголомшливо, бо це футбол. І вболівальники на стадіоні, які завжди приголомшують, підтримують нас, і для мене це те, чого в мене ніколи не було раніше", — сказав Трубін.

Нагадаємо, що Бенфіка оголосила про виклик травмованого Трубіна до збірної України.