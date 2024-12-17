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Колишній легендарний футболіст Роналдо став кандидатом на пост президента Федерації футболу Бразилії CBF.

"У мене є сотні мотивів, але найголовніший — повернути пошану до бразильського футболу на світовому рівні. Найчастіше на вулиці мене зупиняють люди і просять відновити кар'єру, бо ситуація у збірній зараз не найкраща як на полі, так і за його межами", — наводить Роналдо Globo.

Додамо, що вибори нового президента мають відбутися не пізніше березня 2026 року.

Нагадаємо, Роналдо провів 99 матчів у складі збірної Бразилії, в яких забив 62 м'ячі та віддав 32 гольові передачі.