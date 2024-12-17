Італія

Італієць висловився після розгромної перемоги над Лаціо.

Наставник Інтера Сімоне Індзагі прокоментував перемогу над Лаціо (6:0) в матчі Серії А.

"Гравці в нашій команді заслуговують на оплески, тому що ми цілий місяць грали без Франческо Ачербі та Бенжамена Павара, тому у нас не так багато варіантів для ротації. Проти Лаціо також було кілька гравців, які отримали картки, тому мені довелося випустити Маттео Дарміана на позицію центрального захисника — він зіграв розумно.

Найбільше я пишаюся тим, як футболісти щоразу викладаються, що нелегко, граючи в такому темпі і так регулярно. Це чудова команда. Я намагаюся якомога частіше міняти склад, тому що вони всі заслуговують грати.

Було багато людей, які з того часу, як ми програли Мілану у вересні, не могли дочекатися, коли ми оступимося, що й сталося проти Байєра.

Було багато сказано, але, на щастя, мої гравці і я не слухаємо ЗМІ, а продовжуємо концентруватись на грі", – сказав Індзагі.