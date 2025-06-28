Португалія

Нова угода з 37-річним аргентинцем розрахована до літа 2026 року.

Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту зі своїм капітаном та захисником Ніколасом Отаменді.

Нова угода з 37-річним аргентинцем розрахована до літа 2026 року.

Отаменді виступає у складі "орлів" з 2020 року. Минулого сезону Ніколас провів 31 матч, у яких забив шість голів та віддав дві гольові передачі.

Свій наступний матч Бенфіка проведе проти Челсі до 1/8 фіналу КЧМ-2025. Гра відбудеться сьогодні, 28 червня, о 23:00.