Іспанія

Іспанець поки що залишається в португальському клубі.

Президент лісабонської Бенфіки легендарний Руї Кошта висловився про можливий трансфер до мадридського Реала лівого латераля "орлів" Альваро Каррераса. Його слова наводить іспанська Marca.

"Вони мають зробити нам пропозицію. Поки що її не було. Подивимося, що буде, якщо вони почнуть з нами перемовини.

Зараз не час думати про трансфер, це станеться тільки після закінчення Клубного чемпіонату світу і нашої в ньому участі. До цього часу немає потреби про що-небудь говорити. Каррерас — гравець Бенфіки і крапка", — сказав Кошта.

Цього сезону Альваро Каррерас провів за Бенфіку 52 матчі, забив чотири голи та віддав п’ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Реал завершує трансфер Каррераса.