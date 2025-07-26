Португалія

Каталонський клуб підтвердив перехід форварда та подякував йому за співпрацю.

Барселона офіційно оголосила про трансфер 23-річного нападника Пау Віктора до португальської Браги. У своєму зверненні клуб подякував футболісту за час, проведений у команді, та побажав йому успіхів у подальшій кар'єрі.

Брага підтвердила, що сума трансферу становить 15 мільйонів євро: 12 млн євро + три млн бонусами.

Пау Віктор приєднався до Барселони влітку 2023 року з Жирони на правах оренди, а вже через рік став повноцінним гравцем каталонського клубу. У складі першої команди форвард провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив два голи та зробив одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Барселона оголосила про підписання Рашфорда.