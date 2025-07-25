Іспанія

Француз залишається в столиці Каталонії.

Універсальний захисник Жуль Кунде підпише новий контракт з каталонською Барселоною. Про це повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових".

За інформацією джерела, сторони вже досягли принципової згоди щодо умов нової трудової угоди 26-річного француза.

Зазначається, що новий контракт буде розрахований до 30 червня 2030 року. Очікується, що захисник підпише договір наступного тижня.

Чинна трудова угода француза з "блаугранас" діє до літа 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 65 млн. євро. Минулого сезону Жуль Кунде відіграв за Барселону 53 матчі, забив чотири голи та віддав вісім результативних передач.