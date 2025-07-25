Іспанія

Флік, Деку та Лапорта вирішили знайти нового лідера команди, серед претендентів — Араухо, Педрі та Левандовські.

У Барселоні незабаром відбудеться зміна капітана. Як повідомляє Mundo Deportivo, головний тренер Гансі Флік, спортивний директор Деку та президент клубу Жоан Лапорта спільно ухвалили рішення позбавити Марка-Андре тер Штегена капітанської пов’язки.

Причин кілька. По-перше, німецький голкіпер не планує залишати клуб, що не відповідає довгостроковій стратегії керівництва. По-друге, його самостійне рішення про необхідність операції викликало невдоволення в керівництва. Відомо, що стосунки між тер Штегеном і босами клубу вже давно були напруженими.

У зв’язку з цим у клубі почали розгляд потенційних нових капітанів. Серед основних кандидатів — Рональд Араухо, Френкі де Йонг, Педрі, Рафінья, Іньїго Мартінес, Роберт Левандовський, Ферран Торрес та навіть юний Ламін Ямал.

Раніше стало відомо, що Барселона уникне штрафу від Манчестер Юнайтед за невикуп Рашфорда.