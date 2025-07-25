Іспанія

Новий тренер синьо-гранатових встановлює жорсткіші правила дисципліни до кінця сезону.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік запровадив жорсткіші вимоги до поведінки гравців за межами поля. Відтепер футболістам каталонського клубу заборонено влаштовувати гучні вечірки до завершення сезону. Таке рішення було ухвалене з метою покращення дисципліни та концентрації на спортивних цілях.

Минулого сезону Барселона досягла значних успіхів, вигравши Ла Лігу, Кубок та Суперкубок Іспанії, а також дійшовши до півфіналу Ліги чемпіонів. Однак позафутбольна активність деяких гравців, зокрема Ламіна Ямала, привернула надмірну увагу медіа. Особливо багато обговорень викликала гучна вечірка з нагоди дня народження вінгера, яка не сподобалась керівництву клубу.

Флік наполягає на обмеженні святкових подій та комерційних заходів. Відтепер вони проводитимуться виключно у випадках, коли не заважають підготовці та тренувальному процесу. Такий підхід має на меті забезпечити максимальну концентрацію команди на досягненні нових трофеїв.

Раніше стало відомо, що Барселона уникне штрафу від Манчестер Юнайтед за невикуп Рашфорда.