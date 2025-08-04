Португалія

Футболіст перейшов на правах вільного агента.

Порту на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Люком де Йонгом.

Угода з 34-річним нідерландцем розрахована на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.

Футболіст перебував у статусі вільного агента після того, як залишив ПСВ. Минулого сезону він провів 47 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 13 асистів.

Раніше повідомлялося, що захисник Саутгемптона перейде до Порту.