Футболіст перейшов на правах вільного агента.
Люк де Йонг, ФК Порту
04 серпня 2025, 00:19
Порту на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Люком де Йонгом.
Угода з 34-річним нідерландцем розрахована на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.
Футболіст перебував у статусі вільного агента після того, як залишив ПСВ. Минулого сезону він провів 47 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 13 асистів.
Раніше повідомлялося, що захисник Саутгемптона перейде до Порту.