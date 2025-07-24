Португалія

Сума трансферу становила 15 мільйонів євро.

Захисник Ювентуса Алберту Кошта став гравцем Порту. Про це повідомляє прес-служба "драконів".

Угода з 21-річним португальцем розрахована до літа 2030 року.

Сума трансферу склала 15 мільйонів євро, які виплачуватимуть протягом чотирьох років. Також прописані бонуси на суму один мільйон євро.

Минулого сезону Кошта провів 14 матчів, у яких віддав три асисти. Він виступав за "стару синьйору" з січня цього року.

Раніше Ювентус оголосив про трансфер захисника Порту Жоау Маріу.