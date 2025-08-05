Португалія

Півзахисник збірної Португалії присвятив майбутній виступ на ЧС-2026 пам’яті загиблого товариша по команді.

Рубен Невеш, півзахисник Аль-Хіляля та національної збірної Португалії, поділився емоціями щодо мотивації команди на чемпіонат світу 2026 року після трагічної загибелі Діогу Жоти.

У коментарі для ESPN Невеш згадав свого друга та колишнього одноклубника:

"Ми й без того палали бажанням виграти чемпіонат світу, але тепер ми маємо ще більше мотивації. Діогу, безумовно, додавав нам сил на полі – його всі знали за його бажання та рішучість.

Ми зробимо все можливе, щоб виграти чемпіонат світу для Жоти. Він має його виграти разом із нами", — сказав Невеш.

Нагадаємо, 3 липня Діогу Жота разом із рідним братом Андре загинули в автокатастрофі в Іспанії. Під час нічної поїздки у їхньої машини лопнула шина під час обгону, авто злетіло з дороги, кілька разів перевернулося та загорілося. Обидва брати не змогли вибратися з салону.

Рубен Невеш і Діогу Жота були одноклубниками у Вулвергемптоні з 2017 по 2020 рік.