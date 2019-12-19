Испания

Защитник Барселоны прокомментировал скандальный эпизод с матча против Реала.

Клеман Ленгле на 17-й минуте первого тайма в борьбе с Рафаэлем Вараном грубо влетел в того шипами в бедро, но арбитр не стал останавливать игру.

"Да, я ударил Варана по ноге, но мне просто не повезло, я сделал это случайно. Это не тянуло на пенальти", — цитирует слова Ленгле Marca.

Рафаэль Варан после матча показал свое бедро, по которому прошелся Ленгле.

"Я не из тех футболистов, которые любят бить соперника. Повторюсь, для меня, это не было пенальти. Я и Варан знаем, что я не собирался делать эту ошибку. Если некоторые верят в то, что я сделал это специально, это их мнение", — добавил Ленгле.

Обзор матча Барселона — Реал Мадрид

Также футболист прокомментировал результат поединка.

"У нас горько-сладкое чувство после этого матча. У нас было несколько отличных шансов, но мы ими не воспользовались. Чувство, будто мы потеряли два очка", — добавил Ленгле.

После этой встречи Барселона и Реал продолжают лидировать в турнирной таблице с одинаковым количеством очков.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.