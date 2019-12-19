Испания

"Сливочные" заявляют о двух неназначенных пенальти.

Официальный сайт мадридского Реала опубликовал заявление об эпизодах с защитником Рафаэлем Вараном в матче против Барселоны. "Слиличные" уверены, что арбитр и система VAR не стали дважды фиксировать пенальти на французе в первом тайме.

"Варан участвовал в двух спорных моментах в Эль-Класико на Камп Ноу. Француз мог заработать два пенальти в первом тайме, но арбитр Эрнандес Эрнандес не обратил внимание на эпизоды. На 17-й минуте Ленгле повредил мышцы бедра защитнику во время подачи углового, но ни рефери, ни VAR не сочли это за пенальти".

"Через две минуты Иван Ракитич держал Варана за футболку, из-за чего тот упал в штрафной. Однако, опять же, ни судья, ни система VAR решили не назначить пенальти", — идется в заявлении.

Ранее об спорных эпизодах высказался капитан и защитник мадридской команды Серхио Рамос.