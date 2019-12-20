Испания

Игрок Барселоны попросил не оскорблять капитана "сливочных".

В перенесенном матче 10-го тура Примеры Барселона и мадридский Реал сыграли в нулевую ничью.

По ходу поединка капитан "сливочных" Серхио Рамос неоднократно подвергался оскорблениям со стороны фанатов каталонского клуба. Однако в одном из эпизодов защитник Барселоны Жерар Пике стал в защиту своего оппонента, помахав пальцев в сторону болельщиков и попросив их прекратить.

Пике уже совершал подобный жест в матче на Камп Ноу в прошлом сезоне, когда Реал уступил "сине-гранатовым" со счетом 1:5.

Ранее сообщалось, что Рамос побил рекорд по сыгранным Эль Класико.

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