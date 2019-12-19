БАРСЕЛОНА - РЕАЛ, ФОТО GETTY IMAGES
19 декабря 2019, 14:36
Накануне, 18 декабря, прошел важнейший матч чемпионата Испании между Барселоной и Реалом, который завершился "сухой" ничьей.
Данный результат не поменял расположение команд на вершине турнирной таблицы, но оставил много вопросов к судейской бригаде.
Вашему вниманию подкаст с участием редакции Football.ua: Александром Пузиком, Николаем Балецким и Сергеем Горбаченко.
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