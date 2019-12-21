Испания

Форвард Барселоны установил личное достижение после гола в ворота Алавеса.

В матче 18-го тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона разгромила Алавес на своем поле со счетом 4:1.

Автором последнего гола в составе "сине-гранатовых" стал Луис Суарес, для которого это взятие ворот стало десятым в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Уругваец уже забивает минимум десять голов уже в 15 сезонах подряд, а его результативная серия началась с кампании-2005/06.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси также отметился очередным достижением после матча с Алавесом.

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