Испания

Бельгиец поделился мнением о выступлении команды.

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа прокомментировал ничью с Атлетиком (0:0) в 18-м туре Примеры.

"Возможно, в нашей игре чего-то не хватает, если мы не можем забить, – рассказал Куртуа в интервью изданию Marca.

"У нас были шансы забить, как и в матчах на Месталье и Камп Ноу, мы должны работать над этим на тренировках. В других матчах нам удавалось забить по три-четыре гола, у нас есть это умение.

Результат оставляет плохое ощущение, так как мы до этого провели два сложных поединка. Мы должны тяжело работать в 2020 году".

Ранее сообщалось, что Реал показал лучший результат в обороне за 32 года.

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