Испания

Нападающий Леганеса Хавьер Авилес останется в клубе до лета 2023 года.

Хавьер Авильес и Леганес подписали новый контракт — сообщил официальный сайт "огурцов".

Новое соглашение с 22-летним нападающим рассчитано до 30 июня 2023 года.

Авилес дебютировал в первой команде Леганеса в прошлом сезоне в кубковом матче против Райо Вальекано, а в нынешнем сезоне сыграл против Атлетико в Примере и Андорры в Кубке короля.

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