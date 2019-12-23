Нападающий Леганеса Хавьер Авилес останется в клубе до лета 2023 года.
Хавьер Авилес, фото ФК Леганес
23 декабря 2019, 19:59
Хавьер Авильес и Леганес подписали новый контракт — сообщил официальный сайт "огурцов".
Новое соглашение с 22-летним нападающим рассчитано до 30 июня 2023 года.
Авилес дебютировал в первой команде Леганеса в прошлом сезоне в кубковом матче против Райо Вальекано, а в нынешнем сезоне сыграл против Атлетико в Примере и Андорры в Кубке короля.
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