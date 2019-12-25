Испания

Вальверде предоставит игровую практику бразильцу.

Голкипер Нето займет место в составе Барселоны в поединках предстоящего Суперкубка Испании.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, главный тренер Эрнесто Вальверде доволен работой бразильца на тренировках и готов предоставить ему место в стартовом составе.

Нето перешел в Барселону прошлым летом из Валенсии. В текущем сезоне 30-летний страж ворот провел лишь один поединок в футболке "сине-гранатовых".

Суперкубок Испании, в котором также примут участие Реал, Атлетико и Валенсия, пройдет в Саудовской Аравии в январе следующего года.

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