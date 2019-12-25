Вальверде предоставит игровую практику бразильцу.
Нето, Getty Images
25 декабря 2019, 14:24
Голкипер Нето займет место в составе Барселоны в поединках предстоящего Суперкубка Испании.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, главный тренер Эрнесто Вальверде доволен работой бразильца на тренировках и готов предоставить ему место в стартовом составе.
Нето перешел в Барселону прошлым летом из Валенсии. В текущем сезоне 30-летний страж ворот провел лишь один поединок в футболке "сине-гранатовых".
Суперкубок Испании, в котором также примут участие Реал, Атлетико и Валенсия, пройдет в Саудовской Аравии в январе следующего года.
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