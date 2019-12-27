Испания

Аутсайдер Сегунды решил сменить тренера во время рождественской паузы.

Недавний участник первенства Примеры, а ныне аутсайдер Сегунды Депортиво из Ла Коруньи уволил главного тренера команды Луиса Сесара Сампедро — сообщил официальный Твиттер клуба.

Преемником Луиса Сесара станет Фернандо Васкес — утверждает Marca.

После 21-го тура Депортиво занимает последнее место в турнирной таблице и отстает от спасительной 18-й строчки на 7 очков.

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