Испания

Действующее соглашение француза с мадридским клубом истекает летом 2021 года.

Руководство мадридского Реала не намерено расставаться со своим форвардом Каримом Бензема, поэтому готово предложить ему новый контракт на один или два года. Об этом сообщает AS.

Нынешнее соглашение французского нападающего со "сливочными" рассчитано до лета 2021 года, однако стороны уже провели неофициальные переговоры о продлении контракта.

Отмечается, что Реал планирует предложить Бензема соглашение до 2022 года, но возможен вариант и с продолжением сотрудничества до 2023 года.

За этой ситуацией пристально следит ПСЖ, который хотел бы вернуть Карима Бензема во французскую Лигу 1, где 32-летний форвард уже выступал в составе Лиона в период с 2004 по 2009 год.

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