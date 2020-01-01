Испания

За минувшее десятилетие аргентинец отдал 136 результативных передач.

Нападающий Барселоны Лионель Месси стал лучшим ассистентом в топ-5 чемпионатах за последнее десятилетие.

Аргентинский форвард отдал 136 результативных передач и обошел по этому показателю Анхеля Ди Марию 108 (ассистов) и Месута Озила (106 ассистов).

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 18 поединков в футболке Барселоны, забив 15 голов и совершив 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим бомбардиром десятилетия в топ-10 чемпионатах.

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