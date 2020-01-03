Хавбек "матрасников" восстановился после травмы.
Коке, Getty Images
03 января 2020, 16:24
Полузащитник Коке восстановился после травмы и приступил к тренировкам Атлетико в общей группе, информирует издание Marca.
Коке травмировался во встрече с Осасуной (2:0) в середине декабря и с тех находился в лазарете. Испанский хавбек оправился после повреждения бедра и вместе с партнерами по команде готовился ко встрече с Леванте.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 23 поединка в футболке "матрасников", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Матч Атлетико – Леванте в 19-м туре Примеры состоится в Мадриде 4 января.
Ранее сообщалось, что полузащитник Атлетико Тома Лемар травмировал подколенное сухожилие.
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