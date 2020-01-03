"Сливочные" огласили заявку на поединок.
Марсело, Getty Images
03 января 2020, 19:25
Главный тренер Реала Зинедин Зидан определился с заявкой команды на матч против Хетафе.
Как сообщает официальный твиттер клуба, "сливочные" не смогут рассчитывать на вернувшихся к тренировкам Марсело и Лукаса Васкеса, а также на полузащитника Хамеса Родригеса.
Заявка Реала выглядит следующим образом:
Вратари: Куртуа, Ареола, Альтубе;
Защитники: Карвахаль, Милитан, Варан, Начо, Одриосола, Менди;
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско;
Нападающие: Бензема, Бэйл, Йович, Винисиус, Родриго.
Матч Хетафе – Реал Мадрид в 19-м туре Примеры состоится 4 января.
Ранее сообщалось, что полузащитник Эден Азар не сыграет в Суперкубке Испании.
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