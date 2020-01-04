Испанский полузащитник достиг солидной отметки.
ХЕСУС НАВАС, ФОТО GETTY IMAGES
04 января 2020, 01:56
Хесус Навас вышел на поле в матче против Атлетика, который стал для него 500 в футболке Севильи.
Испанский полузащитник - воспитанник андалусийцев и находится в структуре клуба с раннего возраста. Помимо Севильи Навас выступал за Манчестер Сити с 2013 по 2017 годы.
34-летний игрок за 500 поединков в футболке Севильи и отметился 43 голами и 135 результативными передачами.
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