Испания

Испанский полузащитник достиг солидной отметки.

Хесус Навас вышел на поле в матче против Атлетика, который стал для него 500 в футболке Севильи.

Испанский полузащитник - воспитанник андалусийцев и находится в структуре клуба с раннего возраста. Помимо Севильи Навас выступал за Манчестер Сити с 2013 по 2017 годы.

34-летний игрок за 500 поединков в футболке Севильи и отметился 43 голами и 135 результативными передачами.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.