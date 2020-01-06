Испания

Главный тренер Барселоны нуждается в чилийце как минимум до летнего трансферного окна.

Барселона не собирается отпускать полузащитника Артура Видаля в январе, сообщает Diario Sport.

Источник утверждает, что Эрнесто Вальверде лично заинтересован в сохранении чилийца. Главный тренер каталонцев пообщался с игроком и пообещал тому больше времени на поле.

Видаль нужен Вальверде как минимум до конца сезона. В клубе не сомневаются, что чилиец согласится на роль игрока ротации.

Ранее Хавьер Дзанетти, вице-президент Интера, подтвердил интерес "нерадзурри" к 32-летнему полузащитнику.